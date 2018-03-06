Петербургские метростроители остались без зарплат

Рабочие петербургского метро, прокладывающие тоннель между станциями «Горный институт» и «Театральная», объявили забастовку и отказалась выходить на работу 6 марта. Они требуют выплатить им зарплату за отработанные три месяца, пишет «Фонтанка».

В акции протеста участвуют 30 сотрудников «СМУ-11 Метрострой». Все бастующие написали заявления по статье 142 Трудового кодекса РФ о невыходе в связи с длительной задержкой оплаты труда.

Проходка тоннеля остановлена. Издание отмечает, что это создает опасную ситуацию, поскольку проходческий щит находится под Невой.

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Компания «СМУ-11» задолжала по зарплате более 50 миллионов рублей, пишет «Фонтанка». Последний раз метростроителям платили в январе — за октябрь и частично за ноябрь. Несколько работников не получали зарплату с сентября. Часть рабочих уволились, другие не хотят бастовать, боясь потерять заработанные деньги.

В компании «Фонтанке» сообщили, что средства для погашения долгов уже направлены, но пока не дошли. Из-за ареста банковских счетов расчет с каждым сотрудником будет производиться отдельно через службу судебных приставов.

В решении вопроса выплаты зарплаты строителям участвуют государственная трудовая инспекция, городская прокуратура и управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу.

Ранее рабочие грозились начать забастовку после 2 марта. После этого руководство обещало погасить задолженность, 5 марта о начале выплат объявили вице-губернатор Петербурга Игорь Албин и главный инженер «Метростроя» Алексей Старков.

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