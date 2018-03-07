Россия оказалась в лидерах по числу купленных роскошных яхт

Богатые россияне занимают второе место в мире по количеству принадлежащих им яхт длиной более 40 метров. На первом месте — миллиардеры из США. Об этом сообщается в докладе о распределении благосостояния в мире The Wealth Report 2018, подготовленном аналитиками компании Knight Frank.

Граждане России владеют 168 яхтами средним водоизмещением более 1,3 тысячи тонн и средней длиной 59 метров.

Также Россия и СНГ в 2017 году лидировали по закупкам частных самолетов — их количество увеличилось на 7 процентов — до 241 бизнес-джета. В Азии покупки частных самолетов в прошлом году выросли на 4 процента, в Северной Америке — на 3 процента. Тем не менее на первом месте в мире по числу частных самолетов находится Северная Америка — 13,7 тысячи единиц, или 64 процента от общего количества в мире.

В целом за 2017 год число россиян с состоянием от 5 миллионов долларов выросло на 27 процентов по сравнению с 2016-м и составило 38 тысяч человек. Ультрабогатых — к ним Knight Frank относит обладателей 50 миллионов долларов и более — в России за год стало больше на 26 процентов (2,6 тысячи человек). По данным исследователей, число россиян, чье состояние превышает 500 миллионов долларов, за 2017-й выросло по сравнению с 2016-м на 22 процента, до 220 человек.

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