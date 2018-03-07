В России стало больше супербогачей

За 2017 год число россиян с состоянием от 5 миллионов долларов выросло на 27 процентов по сравнению с 2016 годом и составило 38 тысяч человек. Об этом сказано в ежегодном докладе World Wealth Report компании Knight Frank.

Ультрабогатых — к ним Knight Frank относит обладателей 50 миллионов долларов и более — в России за год стало больше на 26 процентов (2,6 тысячи человек). По данным исследователей, число россиян, чье состояние превышает 500 миллионов долларов, за 2017-й выросло по сравнению с 2016-м на 22 процента до 220 человек.

Вместе с тем авторы доклада отметили, что за пять лет — с 2012-го по 2017-й — число жителей России с состоянием от 50 миллионов долларов упало на 35 процентов, тех, кто владеет 500 миллионами долларов, стало меньше на 39 процентов.

Всего в мире в прошлом году Knight Frank насчитала 2,5 миллиона человек с 5 миллионами долларов и больше; 129,7 тысячи человек с состоянием от 50 миллионов долларов и 6,9 тысячи человек, которые владеют более чем 500 миллионами долларов. Больше всего богачей всех трех категорий — в США.

Как подсчитали в Knight Frank, российские мультимиллионеры в общей сложности владеют 1,2 триллиона долларов, это 73,5 процента ВВП России за 2017 год. По приросту долларовых миллионеров Россия обошла Бразилию, Тайвань и Южную Корею. Компания объясняет увеличение числа богатых людей выходом российской экономики из рецессии.

По данным Forbes, самым богатым россиянином по итогам 2017 года стал главный акционер Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. Его состояние журнал оценивает в 19,1 миллиарда долларов. Лисин сменил на первом месте лидера предыдущего рейтинга Forbes — Леонида Михельсона, который, по обновленным подсчетам журнала, владеет 18 миллиардами долларов.

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