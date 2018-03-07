Популяцию дикого северного оленя изучат на острове Белый

На острове Белый оценят Ямало-Белоостровскую популяцию дикого северного оленя, сообщает «Комсомольская правда на Ямале».

Мониторинг проведут в границах Северо-Ямальского участка государственного природного заказника регионального значения «Ямальский». Специалисты планируют получить современную информацию о распространении, численности, физическом состоянии, структуре, качестве и площади среды обитания объекта мониторинга.

Как пояснили в правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа, исследование нужно для предупреждения и устранения последствий негативных процессов и явлений для сохранения биологического разнообразия, обеспечения устойчивого состояния объектов животного мира и научно обоснованного их использования. Авиаучетные работы выполнят в соответствии с применяемыми в российской и мировой практике методиками.

Отмечается, что в 2017 году по заказу департамента был проведен мониторинг состояния занесенного в Красную Книгу Россиисокола-сапсана. Выяснилось, что общий размер популяции в гнездовой сезон можно оценить в пределах 625-800 особей, гнездится около 300-385 пар.

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