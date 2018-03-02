Фармацевты из Китая заинтересовались рогами ямальских оленей

Представители компании Dongluwang (Китай) собираются посетить Лабытнанги, чтобы осмотреть производственные объекты по заготовке и переработке рогов северного оленя, сообщает «Комсомольская правда на Ямале».

Рабочий визит крупнейший производитель фармацевтических препаратов на основе продуктов оленеводства в Китае продлится с 3 по 6 марта. На 4 марта запланировано подписание трехстороннего протокола о намерении сотрудничества между департаментом международных и внешнеэкономических связей Ямало-Ненецкого автономного округа, компанией Dongluwang и ООО «Ныда-Ресурс».

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Впервые Ямало-Ненецкий автономный округ экспортировал в Китай рога оленей в 2016 году. Общая сумма поставок составила один миллион долларов. Рога поставляли представители малого и среднего бизнеса из Тазовского района ЯНАО», — сказал Урамаев.

Власти Ямала помогают решать таможенные вопросы и проблемы логистики. По их словам, китайские инвесторы заинтересованы в развитии такого сотрудничества: делают авансовые платежи и хотят продолжать поставки.

В 2016 году в ЯНАО была запрещена продажа пантов — рогов оленей, насыщенных кровью, из-за летней вспышки сибирской язвы, но продажа сухих рогов разрешена.

В Китае рога оленей используются в фармацевтике и для производства пищевых добавок. На Ямале содержится крупнейшее в мире одомашненное стадо северного оленя — более 717 тысяч животных. ЯНАО — единственный регион в России, который имеет право экспортировать оленину в страны Евросоюза. С 2008 года в Финляндию и Швецию поставлено более двух тысяч тонн мяса.

На Ямале содержится крупнейшее в мире одомашненное стадо северного оленя — более 717 тысяч животных. ЯНАО — единственный регион в России, который имеет право экспортировать оленину в страны Евросоюза.

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