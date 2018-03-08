Глава «Нафтогаза» обвинил украинцев в чрезмерном потреблении газа

Глава украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев обвинил жителей страны в неэффективном потреблении газа. Его слова в четверг, 8 марта, передает РИА Новости.

«Украина была жертвой так называемого замкнутого круга, связанного с потреблением газа из России», — сказал он. По его словам, в этом виноваты политики «с очень популистской натурой, кто наслаждался сильной поддержкой из России».

«Они использовали два простых подхода. Первое, что Украина производит супердешевый газ, но она, как вы знаете, перестала производить газ с 1970 года, и что Украина должна покупать газ только в России», — отметил Коболев.

Глава «Нафтогаза» добавил, что в результате этой позиции на Украине было «гигантское неэффективное потребление». «Украина потребляла в шесть раз больше газа в сравнении с какой-либо сопоставимой европейской страной на домохозяйство в расчете на один квадратный метр», — заметил он.

Ранее в четверг представитель Госдепартамента США похвалила Украину за экономию после конфликта с «Газпромом». По словам Хизер Науэрт, украинцы снизили потребление газа на 14 процентов для обеспечения надежной доставки топлива европейским потребителям и вдохновили мир.

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