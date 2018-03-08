Удаливший двух игроков «Зенита» судья поработает в ФНЛ

Судейская бригада под руководством Владимира Сельдякова, удалившего двух игроков «Зенита» в игре с «Амкаром», обслужит матч Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом сообщается на сайте турнира.

Сельдяков работал на матче Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между «Зенитом» и «Амкаром», состоявшимся 3 марта и завершившимся со счетом 0:0. Рефери удалил двух игроков сине-бело-голубых — Александра Ерохина и Доменико Кришито.

Кроме того, в концовке встречи за вторую желтую карточку должен был быть удален футболист «Амкара» Николай Зайцев, но Сельдяков не показал ему красную карточку. В «Зените» заострили внимание на этом и требовали переигровки, но в РФПЛ отклонили апелляцию клуба.

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрей Будогосский сообщил «Спорт-экспрессу», что Сельдяков «допустил методическую ошибку и пропустит определенное количество туров в РФПЛ». «Это совершенно обычная практика», — заверил функционер.

Сельдяков обслужит матч 28-го тура ФНЛ между «Тамбовом» и владивостокским «Лучом-Энергией». Встреча пройдет 17 марта.

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