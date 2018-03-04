Перед «Зенитом» покаялись за слова о «реальных бомжах»

Футбольный клуб «Амкар» принес извинения петербургскому «Зениту» за высказывания бывшего капитана пермской команды Алексея Попова. Об этом сообщается на странице клуба «ВКонтакте».

«Во время матча "Зенит" — "Амкар" бывший футболист нашей команды Алексей Попов на своей странице в одной из социальных сетей позволил себе откровенное хамство в адрес наших соперников. Мы считаем подобные вещи недопустимыми — и для болельщиков, и тем более для людей, имевших отношение к нашей футбольной семье», — заявили в пресс-службе пермского коллектива.

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По мнению представителей «Амкара», Попов пытается запятнать свое имя и остаться в памяти болельщиков мелким скандалистом, утратившим всякие представления о профессиональной этике и элементарной культуре поведения. «Мы просим любителей футбола не ассоциировать "Амкар" с хамством и непрофессионализмом Алексея Попова», — отметили в пресс-службе.

3 марта Попов в Instagram раскритиковал поведение футболистов петербургской команды: «Не знаю, что говорить о бомжах… Они реальные бомжи, надеюсь, они вылетят из Европы, там они себя так не ведут. Ужасно и стыдно. Раз, два, три, "Зенитушка", гори. Стыдно».

В этот же день в рамках 21-го тура чемпионата России состоялся матч между «Зенитом» и «Амкаром», завершившийся со счетом 0:0. Во время матча фанаты «Зенита» бросили файер в голкипера «Амкара» Артура Нигматуллина. Концовку встречи сине-бело-голубые доигрывали вдевятером из-за удаления Александра Ерохина и Доменико Кришито.

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