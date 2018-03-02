Итальянский тренер «Зенита» прогулялся на морозе в трусах и майке

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини прогулялся по замерзшему льду у стадиона «Санкт-Петербург» в трусах и майке. Видео появилось в Twitter-аккаунте команды.

Итальянец хотел пригласить болельщиков поддержать клуб в стартовом туре весенней части Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). «Видео для тех, кто боится замерзнуть и по этой причине не пойдет на футбол», — говорится в подписи к видео.

Матч 21-го тура чемпионата России между «Зенитом» и пермским «Амкаром» состоится 3 марта. После 20 туров РФПЛ лидирует «Локомотив», имея в активе 45 очков. «Зенит» и «Спартак» набрали по 37 очков.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!