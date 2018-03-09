Сенаторы США захотели услышать Россию

Группа сенаторов-демократов США обратилась к госсекретарю Рексу Тиллерсону с призывом начать с Россией диалог по стратегической стабильности после заявлений российского президента о новом оружии. Об этом сообщают РИА Новости.

Письмо подписали сенаторы Джефф Меркли, Дайан Файнстин, Эдвард Марки и независимый сенатор, не прошедший праймериз у демократов перед президентскими выборами 2016 года Берни Сандерс.

«Стратегический диалог между США и Россией стал актуальнее после публичного выступления президента Путина 1 марта, когда он упомянул о нескольких новых видах ядерного вооружения, которые Россия, как сообщается, разрабатывает, включая крылатую ракету и ядерный подводный беспилотник», — говорится в письме.

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Одновременно американские парламентарии считают, что Россия должна быть более сговорчивой в деле ограничения ядерного вооружения. «Попытки администрации Обамы договориться по этому классу вооружений встретили сопротивление со стороны России», — сказано в документе.

По мнению сенаторов, Москва нарушила договор о сокращении наступательных стратегических вооружений (СНВ-3) и договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Однако, как заявили подписанты, Госдепартамент США должен найти новые способы взаимодействия с Россией, чтобы выработать совместные механизмы по обеспечению мира на планете.

1 марта во время послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин представил новые виды вооружений. Среди них крылатая ракета с компактной ядерной энергоустановкой, подводный беспилотник, ракета «Сармат» и ракетный комплекс «Авангард». По словам Путина, новые вооружения созданы в рамках существующих международных договоренностей. Одновременно российский президент призвал США к диалогу.

В США в ответ пообещали модернизировать собственный ядерный потенциал.

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