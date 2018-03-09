Норвежским спортсменам вместо участия в Олимпиаде посоветовали лечиться от астмы

Главный тренер российского футбольного клуба «СКА-Хабаровск» Ринат Билялетдинов высказался насчет допинга в спорте. Его слова приводит Sport24.

«Вы думаете, почему я за Олимпиадой не следил? На что мне смотреть, на норвежцев в лыжных гонках? Каждый там — астматик. Да им с такими диагнозами на Паралимпиаде место. Им лечиться надо, а они сидят на терапевтических исключениях», — заявил Билялетдинов.

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Тренер раскритиковал американских спортсменов. «Или вот эта американская гимнастка Симоне Байлс. Оказывается, она с рассеянным сознанием. Боже мой, чего ты на бревне делаешь? Ты же убьешься, бедненькая! Или посмотрите на теннисисток с мужскими гормонами. У них мускулатура — на зависть мужикам», — отметил он.

В феврале СМИ сообщали, что сборная Норвегии взяла с собой на Олимпиаду более 6 тысяч доз препаратов от астмы. При этом одно из лекарств, сальбутамол, с 2017 года находится под частичным запретом Всемирного антидопингового агентства (WADA). Спортсмен может употреблять не более 1600 микрограммов препарата в течение суток при наличии терапевтического исключения.

Терапевтическое исключение — механизм использования запрещенных WADA препаратов, необходимых для лечения. Спортсмены имеют право на TUE, если запрещенному препарату при лечении нет альтернативы, а также в случаях, когда без него здоровью спортсмена будет причинен ущерб.

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