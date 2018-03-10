Официальный гимн чемпионата мира 2018 года по футболу представили на YouTube

Американский певец Джейсон Деруло (Jason Derulo) выложил на своей странице в YouTube песню Colors. Композиция станет официальным гимном чемпионата мира 2018 года по футболу.
Как пишет британская The Sun, исполнитель выложил сингл на видеохостинге на неделю раньше, чем он появится в продаже по всему миру — официально премьера песни состоится 16 марта.
Деруло исполнит Colors на церемонии открытия чемпионата 14 июня.
Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России, финал состоится 15 июля.
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