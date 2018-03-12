Сотня рыбьих костей в заднем проходе замучила прожорливого китайца

Китайские врачи достали из заднего прохода пациента более 100 рыбьих костей. Об этом сообщает издание Global Times.

Престарелый житель провинции Сычуань обратился в больницу с жалобой на острую боль при дефекации. Проблема возникла после того, как он съел вареного карпа вместе с костями. Компьютерная томография показала, что в его заднем проходе застряли десятки рыбьих костей.

«Это первый случай в нашей практике, когда у пациента нашли столько рыбьих костей, — утверждает врач Хуань Чжиинь. — До сих пор нам приходилось удалять не более десяти или около того».

Медики два часа пытались извлечь застрявшие кости. «Поскольку их было так много, а его задний проход сильно распух, мы не могли достать их все сразу, — объясняет Хуань Чжиинь. — Нам пришлось отправить пациента домой, чтобы он передохнул несколько дней. Посмотрим, не выйдут ли остальные сами».

1 марта сообщалось, что в китайском городе Дунгуань, провинция Гуандун, врачи извлекли из пациента стеклянный шар диаметром восемь сантиметров. Мужчина утверждает, что неоднократно вставлял в задний проход крупные предметы и считает это своей вредной привычкой.

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