Чиновников призовут к ответу за загрызенного собаками родственника Лозы

После гибели молодого человека, загрызенного бродячими собаками в Подмосковье, возбуждено уголовное дело о халатности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

«Следствию предстоит выяснить, имелись ли обращения граждан в администрацию о наличии в поселке стаи бродячих собак. Если имелись, то почему должностными лицами не были предприняты соответствующие меры реагирования. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также лиц, виновных в произошедшем», — пояснила официальный представитель ведомства Ольга Врадий.

Инцидент произошел вечером 10 марта в поселке Курсаково. По версии следствия, сначала стая собак напала на 26-летнюю женщину. Ее спас местный житель, который отогнал животных шваброй и вызвал скорую помощь. Через несколько часов та же стая напала на 19-летнего молодого человека, возвращавшегося домой с железнодорожной станции. Он скончался на месте от множественных рваных ран и укусов.

Ранее другую версию гибели молодого человека рассказал в соцсетях музыкант Юрий Лоза, которому погибший приходился родственником. По его словам, собаки загрызли юношу, когда тот пытался спасти девушку.

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