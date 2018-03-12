Лоза рассказал о загрызенном собаками родственнике

Российский певец Юрий Лоза рассказал на своей странице в Facebook о загрызенном собаками в Подмосковье юноше, который оказался его родственником.

«Рожать от этого смелого парня будет моя племянница, утешать которую мы пытаемся всей семьей», — написал он.

По словам Лозы, молодой человек погиб, спасая жизнь незнакомой девушки. «Хочется верить, что этот дикий случай не будет спущен на тормозах, что кто-то будет справедливо наказан, и ничего подобного больше не произойдет», — добавил музыкант.

В минувшее воскресенье, 11 марта, 19-летний житель поселка Курсаково городского округа Истра Олег Шушунов с палкой в руках отбил девушку от стаи бродячих псов, которую они уже повалили на землю, пишет «МК».Парень в одиночку сражался с собаками, пока они не повалили его и не загрызли насмерть. Прогнали свору пятеро подбежавших на место происшествия взрослых мужчин. Пострадавшую доставили в больницу.

«Девушка сейчас прооперирована и находится в больнице в тяжелом состоянии. Собаки отловлены специальной организацией», — рассказал газете руководитель администрации городского округа Истра Андрей Дунаев. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

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