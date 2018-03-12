Создатели «Очень странных дел» извинились за оскорбления женщин

Создатели сериала «Очень странные дела» братья Мэтт и Росс Даффер опубликовали заявление, в котором извинились за оскорбления в адрес участниц съемочной группы проекта. Об этом сообщает The Guardian.

«Нас глубоко расстроили новости о том, что кто-то мог почувствовать себя некомфортно на нашей площадке. Стрессовая атмосфера телепроизводства порой повышает градус эмоций на съемках, и за это мы приносим извинения», — заявили Дафферы, добавив, что при этом на съемках «Очень странных дел» царит равноправие и нет дискриминации ни по гендерному признаку, ни по цвету кожи.

Ранее работавшая ассистенткой оператора на обоих сезонах «Очень странных дел» Пейтон Браун опубликовала в своем Instagram пост, в котором заявила, что Дафферы показательно грубы с женщинами на площадке. По ее словам, постановщики неоднократно кричали на подчиненных женщин, угрожали им и вынудили некоторых из них уволиться из-за нездоровой атмосферы на съемках.

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Браун сопроводила свой пост слоганом Time Is Up, под которым в Голливуде проходит кампания против гендерной дискриминации. Впоследствии она удалила публикацию.

Выпускающий «Очень странные дела» стриминговый сервис Netflix также опубликовал заявление по этому поводу. «Мы изучили обвинения в адрес братьев Даффер, но наше внутреннее расследование их не подтвердило. Для нас, как и для Дафферов, крайне важна здоровая, продуктивная атмосфера на площадке», — говорится в сообщении.

Ранее работавшие над сериалом «Сосны» Мэтт и Росс Дафферы стали известны после выхода первого сезона «Очень странных дел» на Netflix летом 2016-го. Проект быстро завоевал популярность и удостоился трех номинаций на премию «Эмми». Его второй сезон увидел свет осенью 2017-го, третий ожидается в 2019 году.

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