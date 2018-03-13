Турки осадили курдов в сирийском Африне

Сирийский город Африн, где Турция продолжает военную операцию против курдов, осажден. Об этом сообщает во вторник, 13 марта, турецкий Генштаб.

По его информации, осада началась в понедельник, также установлен контроль над стратегически важными для последующих действий районами. Указывается, что с начала операции были нейтрализованы 3393 террориста. Как передает агентство Anadolu, подразделения ВС Турции и отряды помогающей им «Сирийской свободной армии» (ССА) создали коридор для безопасной эвакуации мирных жителей из южных районов города.

В то же время представитель курдов рассказал Reuters, что осадить город Анкаре не удалось. Однако свободно попасть в населенный пункт, по его словам, невозможно, поскольку турецкие войска обстреливают все ведущие к нему дороги.

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В Сирийском центре по мониторингу прав человека агентству заявили, что осажден не только Африн, но и соседний город, а также 90 деревень. В общей сложности в окружении военных находятся 700 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Африн направляется новое подкрепление курдской пехоты, вооруженной стрелковым оружием. В то же время район покинули проправительственные сирийские формирования. За два дня до этого турецкие ВВС впервые провели бомбардировку центральной части города.

Турция проводит в Африне операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов с 20 января. Войскам помогают боевики «Сирийской свободной армии» — одного из крупнейших объединений вооруженных группировок в Сирии, которые ведут борьбу с правительством страны. Анкара относит к террористам представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженных Отрядов народной самообороны (YPG).

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