Турция разбомбила центр сирийского Африна

Турецкие ВВС впервые провели бомбардировку центральной части сирийского Африна. Об этом в субботу, 10 марта, сообщает ANF News.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на курдское агентство «Фират», турецкие войска захватили ближайшие крупные пригороды Африна — Раджо и Джиндерес, где находились передовые рубежи обороны курдов и ополченцев. В данный момент идут бои за населенный пункт Марьямейн. Его взятие позволит Турции замкнуть кольцо окружения вокруг Африна.

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По данным агентства «Фират», за последние дни в Африне и его окрестностях погибли более 200 мирных жителей, курдские отряды самообороны потеряли 283 бойца.

Как сообщает Генштаб турецких вооруженных сил, всего с начала операции в Африне было уничтожено 3195 террористов, к которым Анкара относит представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженных отрядов народной самообороны (YPG).

Турция проводит в Африне операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов с 20 января. Войскам помогают боевики «Сирийской свободной армии» (ССА) — одного из крупнейших объединений вооруженных группировок в Сирии, которые ведут борьбу с правительством страны. Турецкие военные также неоднократно обстреливали проправительственные формирования сирийцев, входящие в район.

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