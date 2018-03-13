Создано средство борьбы с особо агрессивным раком

Ученые Университета Лунда в Швеции разработали новую терапию одной из форм рака груди, трудно поддающейся лечению. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Около 10-15 процентов случаев рака молочной железы являются устойчивыми к гормональной терапии. Эти новообразования особо агрессивны, а их лечение часто приводит к рецидиву. Большая часть такой опухоли состоит из перерожденных клеток соединительной ткани, которая обеспечивает ее развитие.

Исследователи выявили фактор роста PDGF-CC, чье присутствие в злокачественных клетках было связано с неблагоприятным прогнозом. Оказалось, что это соединение, которое вырабатывают клетки соединительной ткани, способствует формированию устойчивости к гормональной терапии.

Блокирование этого сигнального пути между злокачественными клетками и соединительными тканями с помощью специфического препарата позволило вернуть опухолям чувствительность к лечению.

В феврале 2018 года американские ученые заявили, что продукты с малым содержанием аминокислоты аспарагина значительно уменьшают риск заболевания агрессивным раком груди.

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