Найдена главная причина развития особо опасного рака

Ученые Университета Северной Каролины в США выявили механизм развития метастазирующей формы рака молочной железы, которая является одной из ведущих причин смерти женщин среди онкологических заболеваний. Оказалось, что вторичные очаги опухоли образуются при миграции не одной, а целых сгустков злокачественных клеток. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте MedicalXpress.

Исследователи проанализировали активность различных участков ДНК в образцах первичной опухоли и метастазах у 16 пациенток. Оказалось, что клетки во вторичных очагах отличаются друг от друга профилями экспрессии генов, что характерно для «родительского» новообразования. Это указывает на то, что метастазы изначально формируются из совокупностей клеток, оторвавшихся от первичного очага.

По словам ученых, результаты исследования показывают, что для эффективного сдерживания и лечения опухоли необходимо использовать комбинированную терапию, нацеленную на различные популяции злокачественных клеток в новообразовании. Агрессивность вторичных очагов является следствием мутаций, произошедших в самой опухоли, поэтому не нужно проводить анализ каждого метастаза, чтобы принять решение о способе лечения.

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