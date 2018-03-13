Собчак рассказала о роли Путина в ее крещении

Кандидат в президенты от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак заявила, что глава государства Владимир Путин не принимал участие в ее крещении. Об этом она рассказала в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в понедельник, 12 марта.

«На самом деле, я клянусь, у меня крещение в 12 лет не было каким-то запоминающимся событием. Для меня это была история, что мама за лишние три жвачки попросила меня приехать в определенное время постоять три часа в церкви (...) Там был, в том числе, Владимир Путин, но, насколько говорит моя мама, он не был моим крестным отцом», — сказала Собчак.

Она также добавила, что не имеет личных контактов с действующим президентом. «Я встречалась с ним только на печальных годовщинах [смерти] моего отца. Никакой другой связи с Владимиром Путиным у меня нет и не было», — отметила Собчак.

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15 января в эфире радио «Комсомольская правда» Собчак также рассказывала, что Путин не является ее крестным отцом. «Владимир Владимирович много лет работал с моим папой, когда тот был мэром. Но я тогда была маленькой девочкой. Мне было 7-8 лет», — говорила она.

В октябре 2017 года Собчак рассказала, что принимая решение баллотироваться в президенты, она встретилась с Путиным и сообщила ему о своем намерении. «Он сказал, что каждый человек вправе принимать свои решения и должен за них нести ответственность», — отметила Собчак, добавив, что, как ей показалось, это решение ему не понравилось.

О намерении претендовать на высший государственный пост Собчак объявила 18 октября. Телеведущая объяснила, что попытается собой заменить отсутствующую в бюллетене графу «против всех». Действующий президент России Владимир Путин объявил о своих намерениях 6 декабря. Он участвует в качестве самовыдвиженца.

Президентские выборы пройдут в России 18 марта 2018 года.

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