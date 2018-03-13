В Петербурге разбойник сломал знакомому нос ради котенка

Житель Санкт-Петербурга сломал знакомому нос за отказ отдать котенка. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте городской прокуратуры во вторник, 13 марта.

«По версии следствия, обвиняемый в ноябре 2017 года, находясь в квартире одного из домов по проспекту Культуры, потребовал, чтобы его знакомый передал ему пятимесячного котенка черно-белого окраса, на что получил отказ. После этого обвиняемый напал на своего приятеля и нанес ему 2 удара по лицу, причинив закрытый перелом костей носа», — говорится в сообщении.

Нанеся вред здоровью потерпевшего, ранее неоднократно судимый мужчина забрал животное, «распорядившись им по своему усмотрению». В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Прокуратура Калининского района утвердила обвинительное заключение по делу, в настоящее время оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

1 марта стало известно, что на северо-западе Москвы оперативники совместно с представителями департамента природопользования и охраны окружающей среды изъяли у приезжего мужчины львенка.

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