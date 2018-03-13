Headhunter признал Росатом лучшим работодателем среди госкомпаний

Росатом занял первое место среди госкомпаний в рейтинге лучших отечественных работодателей, составленном порталом HeadHunter по итогам 2017 года. Об этом сообщили Ленте.ру в пресс-службе госкомпании.

Рейтинг лучших работодателей России — авторитетный проект, позволяющий независимо оценить привлекательность российских компаний для работников и специалистов.

«В рейтинге HeadHunter Росатом принимает участие с 2012 года. За пять лет участия госкорпорация поднялась на 30 позиций — с 32 на 2 место, став лучшей госкорпорацией для работы в стране. Это самый большой рост за всю историю рейтинга среди работодателей-участников по суммарному индексу, складывающемуся из трёх показателей — результатов голосования соискателей, уровня вовлеченности работников и эффективности службы управления персоналом организации», — отметила эксперт портала HeadHunter Нина Осовицкая.

В общем рейтинге HeadHunter, включающем и частные компании, первое место по итогам 2017 года занял «Сибур», второе место — Росатом, третье — американская NVIDIA.

Директор по персоналу Росатома Татьяна Терентьева добавила, что с каждым годом конкуренция среди участников рейтинга растет, поэтому сохранять лидерство одновременно и почетно, и непросто. «А приближение на одну позицию к вершине рейтинга еще ценнее. Амбициозные, масштабные и инновационные задачи, которые сегодня стоят перед госкорпорацией в стране и за ее пределами, являются залогом для дальнейшего успешного движения атомной отрасли вперед», — сказала она.

Место в рейтинге лучших работодателей присваивалось с учетом суммирования трех оценок: результатов голосования соискателей (вес 40 процентов), уровня вовлеченности работающих сотрудников (40 процнетов) и оценки эффективности службы управления персоналом (20 процентов). Аудитом рейтинга занимались партнеры и международные консультанты PricewaterhouseCoopers (PwC).