«Росатом» и Республика Карелия построят ветропарк на берегу Белого моря

В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи, глава Республики Карелии Артур Парфенчиков и генеральный директор АО «НоваВинд» (дивизиона Госкорпорации «Росатом» отвечающего за программы в новой энергетике) Александр Корчагин, обсудили перспективы проекта строительства ветропарка на берегу Белого моря. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

АО «НоваВинд» планирует реализовать проект по строительству ВЭС мощностью до 60 мегаватт на берегу Белого моря в 2021-2022 годы за счет перераспределения объемов, отобранных по договорам поставки мощности (ДПМ ВИЭ).

«АО «НоваВинд» реализует самую масштабную программу локализации производства ветроустановок в России, и мы заинтересованы в расширении географии наших проектов. Карелия, в свою очередь, обладает достаточным потенциалом для развития программ в области ветроэнергетики. В настоящее время мы ведем подбор площадок по проекту», — отметил Александр Корчагин.

Кроме того, АО «НоваВинд» в рамках своей программы по локализации производства компонентов ветроустановок рассматривает возможность локализации производства литых заготовок в Республике Карелия на росатомовском заводе АО «Петрозаводскмаш».