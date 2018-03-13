«Росатом» впервые привлек иностранцев к добыче урана в России

Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) инвестирует в строительство уранового рудника в Забайкальском крае более 16 миллиардов рублей. Соглашение стало первым проектом российско-китайского Инвестиционного фонда регионального развития (ИФРР), сообщает РИА Новости.

Первый транш со стороны фонда составит 2,5 миллиарда рублей. Для реализации проекта Россия и Китай создадут совместное предприятие, либо управляющую компанию. Планируется, что первая очередь рудника на Аргунском и Жерловом месторождениях Стрельцовского рудного поля будет введена в эксплуатацию в 2023 году. Китайская сторона получит от проекта 49 процентов и 600 тонн урана в год.

Основные инвесторы ИФРР — крупнейшие государственные и частные корпорации КНР, в том числе Китайская национальная ядерная корпорация (China National Nuclear Corporation), а также компании свободной экономической зоны Шэньчжэнь. Под управлением фонда находятся 100 миллиардов юаней.

Россия и Китай активно сотрудничают в сфере мирного атома. Крупнейший проект двух стран — Тяньваньская АЭС, на которой действуют блоки №1 и 2 суммарной мощностью две тысячи мегаватт. Обсуждается сооружение седьмого и восьмого блоков с участием России.

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