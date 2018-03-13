Тигр растерзал вырастившего его человека

В китайском городе Фучжоу (провинция Фуцзянь) тигр убил служителя зоопарка, который его вырастил. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Хищник напал на человека во время циркового представления, которое проходило в зоопарке Фучжоу. Служитель остался в клетке после номера, в котором участвовали львы и тигры. Неожиданно один из зверей бросился на него и схватил зубами за шею.

Другие сотрудники попытались отогнать тигра палками и спасти коллегу, однако, когда им это удалось, служитель зоопарка был уже мертв. Свидетелями его гибели стали зрители, которые пришли на представление.

Погибший ухаживал за убившим его тигром, когда тот был еще детенышем. Отмечается, что до нападения животное было послушным.

В 2017 году сообщалось, что в китайском уезде Сичуань, провинция Хэнань, цирковой тигр напал на пожилого мужчину, который сунул руку в клетку. Хищник схватил его за ладонь и не отпускал, пока на помощь не пришел сотрудник цирка.

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