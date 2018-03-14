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Депутат Рады пообещал дать коллеге по морде за «работу на Россию»

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Юрий Береза

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Народный фронт» Юрий Береза публично угрожал представителю «Оппозиционного блока» Александру Вилкулу из-за того, что тот якобы работает на Россию. Трансляцию заседания Рады вел телеканал NewsOne, видео доступно на YouTube.

Во время своего выступления Вилкул заявил, что «поддерживаемый небольшой прослойкой радикально настроенных граждан "Народный фронт"» настаивает на принятии закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который, по его словам, предусматривает «тотальную украинизацию» и «языковую инспекцию».

«Привожу пример — если воспитательница в детском доме что-то скажет кому-то из родителей на другом языке — русском, румынском, венгерском, то языковой инспектор, некий стукач, должен это подслушать, и она за это получит штраф, а возможно, и более серьезное наказание, вплоть до посадки в тюрьму», — цитирует Вилкула «Украинская правда».

По его словам, «построение националистического государства образца первой половины ХХ века — это не Европа».

После выступления Вилкула слово взял Береза. Он заявил, что депутаты Рады прослушали выступление «представителя пятой колонны, которая работает за деньги Кремля». Кроме того, по мнению Березы, Вилкул мог бы быть «губернатором от Путина, Малороссии, "недороссии" или "недососии"».

«Я знаю точно, что ваше время истекло. Как бы вы ни лаяли на украинское государство, как бы вы ни пищали и ни злословили, украинское государство проживет без вас, потому что вы — вчерашний день. Вы — вырезка России. Вы на Россию работаете», — сказал Береза. «Не рискуйте, потому что доведете до греха. Несмотря на то что мы здесь дипломаты, но по морде вы скоро получите прямо в этом зале», — пообещал депутат.

«Есть люди со сложной психикой. Мне этот парламент, если честно, напоминает сумасшедший дом, в котором власть захватили пациенты буйного отделения. Поэтому я никаким образом не могу реагировать на заявления людей, находящихся в неадеквате», — прокомментировал заявление Березы Вилкул.

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