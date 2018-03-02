Венгрия заявила об «ударе в спину» со стороны Украины

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал запрет Конституционного суда Украины на использование региональных языков в работе государственных органов. Заявление Сийярто размещено на сайте МИД Венгрии.

«Украинское правительство поставило перед собой две националистические цели: первая — помешать национальным меньшинствам учиться на родном языке, а вторая — помешать им говорить на своем родном языке», — приводятся в заявлении слова Сийярто.

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«На Украине происходят жестокие атаки на национальные меньшинства. Сперва был принят закон "Об образовании", затем произошли нападения на штаб-квартиру "Общества венгерской культуры Закарпатья", а теперь ситуация достигла апогея с отменой закона, позволявшего национальным меньшинствам Украины использовать свой родной язык. Одновременно с ожиданием проявления солидарности со стороны стран Европы, Украина наносит им удар в спину жестокими мерами, направленными против национальных меньшинств», — добавил министр.

По словам Сийярто, сложившаяся на Украине ситуация не могла бы произойти в стране, которая руководствуется верховенством права. Он также добавил, что Венгрия не будет поддерживать евроатлантические интеграционные устремления Украины до тех пор, пока права меньшинств не будут восстановлены. «Украину нельзя всерьез воспринимать как страну, которая действительно хочет наладить более тесные связи с ЕС и НАТО», — указал министр.

Конституционный суд Украины в феврале признал несоответствующим конституции страны закон «Об основах государственной языковой политики», который закреплял использование региональных языков на территориях, где не менее 10 процентов населения считают родным не украинский язык. В 13 областях страны русский, венгерский и румынский языки использовались в официальном делопроизводстве наравне с украинским.

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