Венгрия обвинила Украину в начале «международной кампании лжи»

Венгрия полагает, что Украина развернула «международную кампанию лжи» против Будапешта. Заявление министра иностранных дел этой страны Петера Сийярто опубликовано на сайте венгерского правительства.

Сийярто полагает, что Киев должен приостановить действие закона «Об образовании» и начать переговоры с венгерским меньшинством Закарпатской области.

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«Украина, которая стремится к европейской интеграции, недавно серьезно нарушила международные законы о защите прав меньшинств, соблюдения чего требует Европейский союз. Закарпатские венгры не участвовали во встрече с украинским правительством в Киеве, где проходили переговоры относительно закона об образовании в соответствии с требованием Венецианской комиссии», — подчеркнул Сийярто. По его словам, украинское правительство пыталось представить венгерскому меньшинству Закарпатья новую часть закона, основанную на уже принятом документе.

«Венгрия призывает Украину приостановить выполнение закона "Об образовании", а не проводить международную кампанию лжи, до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение [Киева] с закарпатскими венграми относительно всех деталей [закона]», — сказано в заявлении.

В сентябре Верховная Рада Украины приняла закон об образовании, который фактически вводит запрет на преподавание на любом языке, кроме украинского. В частности, с 2018 года отменяется преподавание предметов на языках национальных меньшинств с пятого класса. С 2020-го обучение на языках нацменьшинств будет ликвидировано и в младших классах. Против принятия закона, помимо Венгрии, выступили Румыния, Молдавия, Болгария и Россия.

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