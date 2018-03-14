Путин поблагодарил крымчан за возвращение «в дом нашей матушки России»

Президент России Владимир Путин принял участие в митинг-концерте «Россия. Севастополь. Крым». Об этом в среду, 14 марта, сообщает РИА Новости.

«Четыре года назад вы приняли историческое решение. Благодаря вашему решению Севастополь и Крым вернулись в свой родной дом нашей общей родины, дом нашей матушки России», — сказал Путин.

Как подчеркнул глава государства, своим решением крымчане «восстановили историческую справедливость, которая была нарушена еще в советские времена, когда Крым и Севастополь незаконно, даже по советским законам, были отторгнуты от Российской Федерации, от РСФСР».

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Обратившись к участникам митинга «дорогие мои», Путин подчеркнул, что «нам еще очень много надо будет сделать для развития и Севастополя, и Крыма в целом». «Это все вещи долгосрочного характера, но мы их делаем, будем делать и обязательно все сделаем, потому что когда мы вместе, мы огромная сила, способная решать самые сложные задачи», — заявил президент.

После выступления Путина ведущий концерта певец Александр Маршал обратился к участникам митинга с вопросом: «Мы знаем, за кого будем голосовать 18 марта?», и вся площадь ответила: «Да».

Крым вошел в состав России весной 2014 года. 16 марта в регионе состоялся референдум, в ходе которого, по официальным данным, подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. 18 марта решение о принятии полуострова в состав РФ огласил во внеочередном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Киев отказался признать результаты плебисцита.

18 марта 2018 года состоятся выборы президента России. Владимир Путин баллотируется в качестве самовыдвиженца.

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