В квартире бывшего сотрудника зоопарка нашли кобру и еще 16 опасных рептилий

В США арестован бывший сотрудник зоопарка, поселивший у себя в квартире опасных рептилий. Об этом сообщил новостной портал UPI.

Брэндон Джозеф Бойлес (Brandon Joseph Boyles) работал в зоопарке штата Мэриленд до сентября 2017 года. После увольнения мужчина захватил с собой пять ядовитых змей, трех аллигаторов и крокодила.

В феврале полицию заинтересовал канал про змей, который Бойлес вел на YouTube под ником VenomMan20. В его квартире устроили обыск и нашли там 17 рептилий. Пресмыкающиеся жили в пластиковых контейнерах, из которых могли без труда убежать. При этом у них не было доступа к чистой воде.

Помимо крокодилов и аллигатора, мужчина держал шесть техасских гремучников, двухметровую черно-белую кобру, южноафриканскую щитковую кобру и два бумсланга. Также он украл просяного карликового гремучника из Центра сохранения рептилий штата. Во время обыска в холодильнике Бойлеса обнаружили двух мертвых кобр.

Бойлес предстанет перед судом в мае по обвинениям в 13 случаях нелегального владения ядовитыми змеями, жестоком обращении с животными и преступной небрежности.

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