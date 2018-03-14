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Tele2 воодушевился фильмом и разместил три билборда на границе с Домодедово

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Мобильный оператор Tele2 повторил сюжет оскароносного фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» и разместил собственные три билборда на автомобильной трассе Москва — Домодедово. Об этом сообщает vc.ru.

«Самое важное в мобильных тарифах все еще скрыто под звездочками. Как так, дорогие конкуренты?», — написано на щитах. Несмотря на то, что напрямую Tele2 нигде не указан, щиты оформлены в фирменных цветах этого оператора — черном и белом.

Позднее компания «Мегафон» разместила в своем Twitter фотоколлаж, на котором на тех же щитах написано «Самое важное в мобильных тарифах — самый быстрый мобильный интернет*. Как там покрытие, дорогие конкуренты?». В подписи к картинке указано, что под звездочками «можно обнаружить и очень важную информацию».

Сюжет фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» строится вокруг рекламных щитов, которые местная жительница арендовала для обвинения местного шефа полиции в некачественном расследовании убийства ее дочери.

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