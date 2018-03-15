Верховная Рада освободила Нацбанк Украины от Гонтаревой

Верховная Рада освободила Валерию Гонтареву от должности председателя Национального банка Украины, сообщает «Укринформ». За проголосовали 342 депутата при минимально необходимых 226.

Гонтарева в отчете перед Радой сказала, что ее миссия на посту руководителя украинского центробанка выполнена.

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Гонтарева подала заявление об отставке с должности председателя НБУ в мае 2017 года. С тех пор она находится в отпуске.

До назначения нового главы НБУ управляет регулятором первый заместитель председателя Яков Смолий. Как позднее сообщил «Интерфакс», Рада на заседании 15 марта утвердила его в должности руководителя Нацбанка.

Президент Украины Петр Порошенко внес в Раду кандидатуру Смолия в январе. Одновременно было зарегистрировано постановление об освобождении Гонтаревой.

Гонтарева возглавила украинский Нацбанк в июне 2014 года. До этого в течение семи лет была председателем совета директоров группы компаний «Инвестиционный Капитал Украина».

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