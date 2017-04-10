Ляшко пожелал главе Нацбанка Украины здоровья для отсидки в тюрьме

Лидер фракции Радикальной партии в Верховной Раде Олег Ляшко пожелал уходящей в отставку главе Национального банка Украины Валерии Гонтаревой здоровья, чтобы она смогла долгое время провести в заключении. Об этом парламентарий написал на своей странице в Facebook в понедельник, 10 апреля.

«Я желаю Гонтаревой здоровья, чтобы в тюрьме дольше сидела. Требую от ГПУ (Генеральной прокуратуры Украины — прим. «Ленты.ру») немедленно возбудить дела против этой воровки. Она должна ответить за все», — высказал мнение Ляшко.

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Ранее в этот же день стало известно, что Гонтарева написала заявление об уходе с поста председателя Нацбанка. 6 апреля перед ее домом в Киевской области прошла акция протеста. Демонстранты разрисовали здание, изобразив на одной из стен свинью-копилку, обернутую ленточкой цветов российского флага.

3 апреля глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник сообщил о запланированной проверке руководителей регулятора на возможную причастность к растрате средств, которые были выделены на рефинансирование ряда коммерческих банков.

Гонтарева возглавляла украинский Нацбанк с июня 2014 года.