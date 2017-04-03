Глава Нацбанка Украины подала в отставку

Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева подала заявление об отставке. Об этом в понедельник, 3 апреля, заявила депутат Верховной Рады Ирина Луценко, передает УНН.

«Я считаю, что тот фронт работы, который она на себя положила, она выполнила, поэтому написала заявление», — приводит агентство ее слова. Она добавила, что Гонтарева писала заявления об отставке неоднократно.

«Этот запас прочности и тот запас работы, которую она на себя взяла, подошел к концу. Я считаю, что свою работу, миссию она выполнила», — отметила Луценко.

Материалы по теме «Забыть это слово — "Украина"» Почему российские банки хотят и не могут покинуть незалежную

Ранее 3 апреля глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник сообщил, что руководителей НБУ проверят на возможную причастность к растрате средств, которые были выделены на рефинансирование ряда коммерческих банков.

29 марта НАБУ провело обыски и изъятие документов в здании НБУ. По информации журналиста Александра Дубинского, следственные мероприятия связаны с рефинансированием кредитов украинского «Платинум Банка».

Валерия Гонтарева заработала в 2016 году 57 миллионов гривен, или 2,1 миллиона долларов. За год ее доход удвоился.