НБУ опроверг информацию об отставке Гонтаревой

Национальный банк Украины (НБУ) не подтвердил информацию о том, что глава НБУ Валерия Гонтарева написала заявление об отставке. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщает «Интерфакс-Украина».

Гонтарева несколько раз говорила, что объявление об отставке будет сделано заранее, как минимум за 30 дней до ухода, отметили в пресс-службе регулятора.

Материалы по теме «Забыть это слово — "Украина"» Почему российские банки хотят и не могут покинуть незалежную

Ранее 3 апреля депутат Верховной Рады Ирина Луценко заявила, что председатель Нацбанка уходит со своего поста. «Я считаю, что тот фронт работ, который она на себя взяла, она выполнила, поэтому написала заявление», — сказала она.

В тот же день руководитель Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заявил, что руководителей НБУ проверят на возможную причастность к растрате средств, которые были выделены на рефинансирование ряда коммерческих банков.

В конце марта НАБУ провело обыски и изъятие документов в здании НБУ.

Гонтарева заработала в прошлом году 57 миллионов гривен, или 2,1 миллиона долларов. По сравнению с 2015 годом ее доход удвоился.