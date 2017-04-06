СМИ снова сообщили об отставке Гонтаревой с поста Нацбанка Украины

Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева самая заявила, о намерении покинуть свой пост, рассказал корреспондент телеканала «112 Украина». «Я пишу заявление об отставке», — сказала Гонтарева во время общения с участниками акции протеста, которая состоялась утром в четверг, 6 апреля, перед ее домом в Киевской области.

Протестующие разрисовали дом Гонтаревой. На одной из стен они изобразили свинью-копилку, обвернутую ленточкой окрашенную в цвета российского флага. Также в видеосюжете просматривается надпись «Крадiйка» (воровка). Кроме того, участники акции пытались блокировать выезд ее автомобиля.

Гонтарева сказала участникам акции, что не знает, кто будет на ее месте, так как «это вопрос к президенту». При этом она заявила, что отвечает за все реформы, которые она провела на Украине. «Мне не стыдно ни одной минуты», — сказала она.

Материалы по теме «Забыть это слово — "Украина"» Почему российские банки хотят и не могут покинуть незалежную

В свою очередь, согласно сообщению РИА Новости, в пресс-службе Нацбанка Украины заявили, что Гонтарева еще не написала заявление об отставке и продолжает выполнять служебные обязанности.

Ранее 3 апреля в Верховной Раде Украины заявили, что председатель Нацбанка покидает свой пост. Но в НБУ опровергли эту информацию.