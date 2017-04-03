Генпрокуратура Украины пообещала Гонтаревой суд

Главу Национального банка Украины (НБУ) Валерию Гонтареву будут судить за массовые правонарушения. Об этом в понедельник, 3 апреля, заявил прокурор Генеральной прокуратуры страны Владислав Куценко, сообщает УНН.

По его словам, в интересах следствия он не вправе раскрывать детали. «Но я могу сказать одно: обнаружена критическая масса правонарушений со стороны именно руководства НБУ», — сказал Куценко.

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Ранее 3 апреля в Верховной Раде Украины заявили, что председатель Нацбанка покидает свой пост. Но в НБУ не подтвердили эту информацию.

Руководителей НБУ проверят на возможную причастность к растрате средств, которые были выделены на рефинансирование ряда коммерческих банков, сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

В конце марта НАБУ провело обыски и изъятие документов в здании НБУ.

Гонтарева в 2016 году по сравнению с годом ранее увеличила свой доход в два раза — до 57 миллионов гривен (около 2,1 миллиона долларов).