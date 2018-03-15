Переодевшийся в женщину Костюшкин пожаловался на угрозы

Российский певец Стас Костюшкин заявил, что после его выступления в женской одежде на него посыпались угрозы и упреки. Об этом музыкант написал в Instagram, опубликовав видеозапись концерта.

После песни про мужиков , в мой адрес понеслись упреки и угрозы . Мой любимый коммент « Давно ли сам , вырвался из гей-рабства » , я ответил , что недавно , еще остались колготки и парик , которые могу отдать 😂😂😂😂😂🙈🙈🙈🙈 Фото опубликовано @stas_kostyushkin_official

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Костюшкин рассказал, что один из поклонников спросил у него, «давно ли певец вырвался из гей-рабства». «Я ответил, что недавно, еще остались колготки и парик, которые могу отдать», — отметил исполнитель (орфография и пунктуация сохранены).

В комментариях к посту Костюшкина пользователи стали предлагать певцу и другим его поклонникам женскую одежду.

В ноябре Костюшкин выпустил клип на песню «Факты», в котором снялся актер Алексей Панин и порнозвезда Ева Бергер.

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