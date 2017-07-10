Стас Костюшкин стал просыпаться под «Экстаз» Шнура

Российский эстрадный певец Стас Костюшкин, ранее известный как участник дуэта «Чай вдвоем», сообщил, что каждое утро начинает с песни группы «Ленинград» «Экстаз». Об этом артист написал в Instagram.

Костюшкин сделал репост видео, которое опубликовал в Instagram лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров. В ролике он в окружении четырех дам и бутылок с шампанским исполняет фрагмент песни «Экстаз», в которой поется: «Ты просто космос Стас, впадаю я в экстаз».

Девочек вызвал. Отдыхаем. A post shared by Shnurov Sergey (@shnurovs) on Jul 9, 2017 at 11:31am PDT

«Просыпаюсь теперь только под эту песню», — написал Костюшкин.

В мае Стас Костюшкин был внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец», публикующего сведения о людях, оппозиционно настроенных по отношению к украинским властям, а также посетивших Крым после его присоединения к России. Певцу вменили не согласованное с Киевом посещение полуострова.