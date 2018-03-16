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Из «Приключений Электроника» сделают фильм для взрослых с постельными сценами

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Жора Крыжовников

Режиссер Жора Крыжовников, известный по дилогии «Горько!», планирует снять фильм для взрослых про робота. Об этом он заявил экспертам Фонда кино во время питчинга, его слова передает ТАСС.

«Главный действующий герой фильма — робот, время — буквально завтра. Робот настраивается на желания хозяйки, он идеальный мужчинка, я бы даже фильм так назвал. Он понимает героиню лучше, чем она сама себя», — объяснил свою идею кинематографист.

Картина получит название «Ошибка 102».

«По сути, это будут "Приключения Электроника" 18+. Такой будет подросший Электроник, который заменяет Сыроежкина и в постели», — добавил Крыжовников.

Режиссер заверил, что у ленты будет неожиданный финал.

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