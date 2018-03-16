Тренер праздновал победу над киевским «Динамо» и упал

Главный тренер итальянского «Лацио» Симоне Индзаги неудачно отпраздновал выход команды в 1/4 финала Лиги Европы. Видео появилось в Instagram-аккаунте newscalcioitalia.

После финального свистка Индзаги побежал по стадиону «Олимпийский», но подскользнулся и упал прямо на беговой дорожке.

15 марта римская команда обыграла киевское «Динамо» со счетом 2:0. Общий счет в двух встречах — 4:2 в пользу итальянцев. «Лацио» впервые за 19 лет попал в 1/4 финала Еврокубков.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!