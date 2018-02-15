Украинские футбольные фанаты-нацисты напали на россиян

Болельщики киевского «Динамо» напали на группу россиян в Афинах. Об этом сообщает iefimerida.gr.

По информации издания, 15 февраля в Афины на матч 1/16 Лиги Европы между АЕК и «Динамо» прибыли около 500 болельщиков — в основном сторонники неонацистской группировки «Правый сектор», запрещенной в России.

«Украинские хулиганы напали на русских в кафе в Колонаки. В этом кафе сидели пять россиян, проживающих в Афинах. Когда они вышли из кафе, на них напала группа украинских болельщиков киевского "Динамо", которая проходила мимо. Украинцы, увидев русских, сразу напали на них», — пишет газета.

Украинские болельщики разгромили кафе и разбили витрины. Никто из клиентов и сотрудников кафе не пострадал. «Прибывшие на место полицейские из группы быстрого реагирования арестовали 18 человек, у них изъяты ножи и кастеты», — говорится в сообщении.

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