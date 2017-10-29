Испанец получил травму пениса в столкновении с уличенным в нацизме украинцем

Видео: Mundo Futbol News / YouTube

Полузащитник испанского «Альбасете» Мариано Биттоло получил травму полового органа после столкновения с одноклубником, украинским форвардом Романом Зозулей. Запись инцидента во время игры опубликована на YouTube-канале Mundo Futbol News.

По информации газеты Marca, Биттоло потребовалась операция. Ему наложили на травмированный орган 10 швов.

Встреча второго испанского дивизиона между «Уэской» и «Альбасете» прошла в субботу, 28 октября, и завершилась со счетом 0:0.

Зозуля перешел в «Альбасете» из «Бетиса» 1 сентября и в первом же матче разбил голову.

В январе 2017 года украинец перешел в «Райо Вальекано» на правах аренды, но не сыграл за клуб ни одного матча, так как против перехода выступили фанаты мадридского клуба. Они уличили Зозулю в нацизме после того, как изучили публикации футболиста в социальных сетях. Среди фотографий, вызвавших негодование у испанских болельщиков, был снимок Зозули рядом с портретом лидера украинских националистов Степана Бандеры.