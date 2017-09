Уличенный в нацизме украинский игрок разбил голову в первом матче за «Альбасете»

Брутальна Сегунда👊 В дебютному матчі за Альбасете Зозуля вже пролив першу кров. Запам'ятається українець ще чимось,окрім розбитої голови? #Zozulya #LocuraporelAlba #Albasete #Albacete #Footballhub #футболхаб

A post shared by FootballHub (@footballhub_ua) on Sep 11, 2017 at 4:56am PDT