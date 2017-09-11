Уличенный в нацизме украинский игрок разбил голову в первом матче за «Альбасете»

Нападающий «Альбасете» и сборной Украины Роман Зозуля разбил голову в дебютном матче за испанский клуб. Об этом сообщает Aupa Alba.

На последних минутах матча второго дивизиона чемпионата Испании против Луго Зозуля столкнулся с защитником этой команды и получил рассечение. Замена украинцу не потребовалась. Встреча прошла в понедельник, 11 сентября, и завершилась победой Луго со счетом 1:0.

1 сентября Зозуля покинул севильский Бетис и подписал контракт с Альбасете сроком на два года.

В начале февраля Зозуля вернулся в «Бетис» из мадридского «Райо Вальекано», несмотря на подписанный со столичным клубом контракт. Из-за этого ему запретили выходить на поле в официальных матчах до конца сезона-2016/17, так как ранее он был выведен из заявки «Бетиса».

Фанаты «Райо» выступали против трансфера, уличив украинца в нацизме. Такой вывод они сделали после изучения биографии Зозули и его публикаций в соцсетях, среди которых было фото с портретом лидера украинских националистов Степана Бандеры.