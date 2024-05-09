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19:54, 9 мая 2024Мир

Нетаньяху поздравил Путина с Днем Победы

Премьер Израиля Нетаньяху поздравил президента России Путина с Днем Победы

Фото: Kena Betancur / Getty Images

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил российского лидера Владимира Путина с Днем Победы. Об этом ТАСС сообщили в израильском посольстве в России.

«Наш премьер-министр отправил поздравление с Днем Победы президенту РФ», — сообщили в дипмиссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что победа в Великой Отечественной войне стала связующей нитью между российским и белорусским народами.

9 мая в Москве прошел парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Впервые в истории мероприятие состоялось под сильным снегопадом. В нем приняли участие более девяти тысяч человек, свыше 70 единиц техники.

Завершился торжественный марш пролетом авиации над Красной площадью. В нем участвовало звено истребителей из семейства Су-27: многоцелевые тяжелые истребители Су-30СМ, фронтовые истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25. Самолеты раскрасили небо в цвета флага России.

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