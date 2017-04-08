Глава испанской футбольной лиги прокомментировал ситуацию с украинцем Зозулей

Президент испанской футбольной лиги Хавьер Тебас прокомментировал ситуацию с контрактом уличенного в нацизме футболиста «Бетиса» Романа Зозули. Слова функционера приводит Gazeta.ua.

«Мы всегда помогаем футболистам, которые играют в нашем чемпионате. Мы связались с представителями "Райо Вальекано" и посольства Украины. Мы пытались максимально помочь футболисту. Никто не должен препятствовать работе игрока. У меня были переговоры с Романом. Могу сказать, что в Испании впервые случилась такая ситуация. Мы не знали, как действовать. Надеемся, больше такое не повторится. Думаю, Роман сможет спокойно продолжить карьеру в "Бетисе" в следующем сезоне», — сказал Тебас.

В начале февраля Зозуля вернулся в севильский «Бетис» из мадридского «Райо Вальекано», несмотря на подписанный с клубом контракт. Из-за этого он лишился права выходить на поле в официальных матчах до конца сезона-2016/17, так как ранее был выведен из заявки команды. Фанаты «Райо» выступали против трансфера, обвинив украинца в нацизме. Они сделали такие выводы, изучив биографию Зозули и его публикации в соцсетях. На странице в одной из социальных сетей он выложил фото с портретом лидера украинских националистов Степана Бандеры.