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Порошенко углядел пропаганду в травле футболиста Зозули фанатами

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Петр Порошенко
Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко сравнил конфликт нападающего испанского «Бетиса» Романа Зозули с фанатами «Райо Вальекано» с «гибридной войной» России и Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

Порошенко провел встречу с премьер-министром Испании Мариано Рахоем и обсудил ситуацию, сложившуюся вокруг обвиненного в нацизме спортсмена. «Ситуация с Романом Зозулей является результатом тщательно спланированной пропагандистской кампании в духе гибридной войны России против Украины», — отметил президент.

9 февраля министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал ситуацию с Зозулей провокацией со стороны России. Он подчеркнул, что в ведомстве будут помогать футболисту «не только политически, но и эмоционально».

В начале февраля Зозуля вернулся в севильский «Бетис» из мадридского «Райо Вальекано», несмотря на подписанный с клубом контракт. Из-за этого он лишился права выходить на поле в официальных матчах, так как ранее был выведен из заявки команды. Фанаты «Райо» выступали против трансфера, обвинив украинца в нацизме. Они сделали такие выводы, изучив биографию Зозули и его публикации в соцсетях.

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