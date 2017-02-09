Глава МИД Украины обвинил Россию в произошедшем с футболистом Зозулей

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал произошедшее с обвиненным в нацизме футболистом Романом Зозулей провокацией со стороны России. Слова чиновника приводит УНИАН.

«Мы стараемся с самого начала ему помогать. И прекрасно знаем, что то, что там произошло, — это осознанная провокация, когда нескольких ультрас левой направленности абсолютно цинично использовали. Поэтому такие провокации, а они будут происходить и дальше, мы прекрасно понимаем — со стороны России», — сказал Климкин.

Министр также добавил, что в его ведомстве будут помогать Зозуле «не только политически, но и эмоционально».

В среду, 8 февраля, сообщалось, что болельщики «Баварии» поддержали обвинивших Зозулю в нацизме испанских фанатов.

7 февраля стало известно, что Зозуля останется в «Бетисе» без права выходить на поле.

Зозуля присоединился к «Райо Вальекано» 1 февраля, несмотря на то, что болельщики клуба в своем сообществе в Twitter обвинили его в поддержке нацизма. В тот же день мадридцы отказались от аренды украинца и вернули его в «Бетис». Позднее футболисту предложили снова отправиться в «Райо».

Известно, что 27-летний нападающий помогал украинской армии, ведущей боевые действия на юго-востоке страны. Футболист выставлял на аукцион медаль, полученную им за участие в финале Лиги Европы в составе «Днепра», и обещал направить вырученные средства «на нужды бойцов АТО» (антитеррористической операцией Киев называет боевые действия в Донбассе). Кроме того, Зозуля на своей странице в социальных сетях выкладывал фото с портретом лидера украинских националистов Степана Бандеры.