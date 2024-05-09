В Финляндии памятник советским военным облили краской

Неизвестные вандалы облили краской памятник советским военным в Хельсинки

В Хельсинки неизвестные осквернили памятник советским военным. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве России в Финляндии.

«Утром 9 мая посольство получило информацию об осквернении захоронения советских военнослужащих в Хельсинки. Незамедлительно вызвали на место инцидента полицию», — говорится в заявлении российской дипломатической миссии.

Вандалы облили памятник красной краской. Прибывшие по вызову правоохранители зафиксировали причиненный памятнику ущерб и начали расследование. Сотрудники посольства с помощью неравнодушных россиян устранили самые заметные следы повреждений на монументе.

В пресс-службе российской дипмиссии заявили, что вопрос о полном восстановлении памятника будет решаться с финской стороной.

В марте вандалы осквернили два памятника советским солдатам на Антакальнисском кладбище Вильнюса. Монументы были изрисованы зеленой краской.

