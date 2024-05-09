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19:45, 9 мая 2024Мир

В Финляндии памятник советским военным облили краской

Неизвестные вандалы облили краской памятник советским военным в Хельсинки

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

В Хельсинки неизвестные осквернили памятник советским военным. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве России в Финляндии.

«Утром 9 мая посольство получило информацию об осквернении захоронения советских военнослужащих в Хельсинки. Незамедлительно вызвали на место инцидента полицию», — говорится в заявлении российской дипломатической миссии.

Вандалы облили памятник красной краской. Прибывшие по вызову правоохранители зафиксировали причиненный памятнику ущерб и начали расследование. Сотрудники посольства с помощью неравнодушных россиян устранили самые заметные следы повреждений на монументе.

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В пресс-службе российской дипмиссии заявили, что вопрос о полном восстановлении памятника будет решаться с финской стороной.

В марте вандалы осквернили два памятника советским солдатам на Антакальнисском кладбище Вильнюса. Монументы были изрисованы зеленой краской.

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      Никита Савин
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